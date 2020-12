Kalendář je historicky laděný, neboť si příští rok připomene hned několik výročí: uplyne 880 let od první písemné zmínky o Tlumačovu (1141), kdy olomoucký biskup Jindřich Zdík dal sepsat všechny církevní statky na Moravě.

Mezi nimi je v této listině uveden název „Na telmacoue“, což znamená, že se jedná o naši obec. Další výročí se vztahuje k budově měšťanské školy, dnes stará část základní školy, která slouží vzdělávání 110 let (1911). Dále uplyne v prosinci 90 let (1931) od založení Sportovního klubu Tlumačov. Stalo se tak za přítomnosti 25 milovníků kopané v hostinci u Brázdilů (u Hlada) a dá se říct, že od té doby je kopaná nejmasovějším sportovním odvětvím v naší obci. Připomeneme si také, že před 180 lety projel naší obcí první vlak (17.10.1841) a již 150 let funguje v obci pošta. Velké poděkování patří Ing. Věroslavu Vilišovi za poskytnutí historických pohlednic a inzerujícím firmám.

Renáta Nelešovská