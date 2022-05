„V Holešově vystavím úplně všechno, co doma mám. A pak se budu muset psychicky srovnat s tím, že byt zůstane na několik měsíců prázdný,“ říká s úsměvem a lehkou nadsázkou, ale je znát, že tento proces pro ní nebude jednoduchý.

Svým panenkám se totiž věnuje celý život a má k nim silnou vazbu. Tato láska začala klíčit už v dětství, kdy si vyráběla drobné ozdobičky na vánoční stromeček. Pak přišla nabídka vystavit je na jarmarku a pak přišlo poznání, že se to lidem líbí natolik, že stojí za to pokračovat a zálibu rozvíjet.

Alena Dynková tehdy začala vyrábět první valašské panenky a brzy přišla nabídka přednášet o valašském zvykosloví ve školách. „Povídám si s dětmi o našich zvycích, o krojích, z čeho se skládají a jak se jednotlivým kouskům říká. Je velmi zajímavé sledovat děti, které si složité názvy umí zapamatovat. Mám radost i z toho, že reagují a vyprávějí mi o krojích po babičce, po mamince, které mají doma,“ dodává autorka výrazným valašským nářečím. Když přišla výstavní nabídka z Holešova, splnil se jí sen a účinkování v živém vysílání Dobrého rána z Ostravy je další životní zážitek.

Alenka Dynková vyrábí dva druhy panenek – malé dekorativní, které zaberou asi hodinu a půl práce a velké porcelánové panenky. Slovo „vyrábí“ přitom v tomto smyslu znamená, že koupí porcelánové tělíčko, kterýmu teprve vdechne „duši“. Panence navrhne a ušije oblečení, oblékne ji, zestylizuje do navržené scény, vybere jí vhodnou paruku, namaluje obličej a výraz a pomocí drátků zafixuje do požadované pozice. Tato práce je samozřejmě časově mnohem náročnější a sama autorka k tomu říká, že její panenky stále ještě nejsou „vypilované“ tak, jak by si představovala.

„Pořád je na čem pracovat, co rozvíjet, aby detaily byly dokonalé. Miluji kombinace materiálů… plátno, dřevo, kov, přírodní materiály, to všechno patří ke stylizaci mých panenek. Když vyrobím babičku, můžu k ní třeba přidat děti, které běhají kolem,“ vysvětluje sběratelka.

Jednou by ráda měla své muzeum. Vystavila by v něm panenky a zároveň k dokonalosti vyšperkovala celé scény, které by zvěčnily valašské tradice.

Návštěvníkům své první výstavy, která 7. května začíná v Holešově, nejvíce přeje, aby odcházeli s pohlazením na duši a božím klidem. „Aspoň na chvíli,“ doufá žena, která vychovala čtyři syny.

Výstava Panenky, příběh života

7. 5. – 28. 8. 2022, zámek Holešov



Jednou z největších výstav 2022 na holešovském zámku bude projekt Panenky, příběh života. Jedná se o kolekci dvou stovek ručně vyráběných panenek Aleny Dunkové z Valašských Klobouk. Autorka na panenky šije oblečení, obléká je, stylizuje do scén a pohybu a maluje jim výrazy v obličeji. Inspiruje se valašským folklorem a svá díla vyobrazuje v koloběhu života, od narození po máry.

V Holešově má světovou premiéru, ve třech sálech vystaví přibližně dvě stě panenek a dekorací.

V první výstavní místnosti to bude zmíněný příběh život od zrození až po stáří a to s ohlédnutím na valašské tradice, druhá místnost bude věnována rozsáhlé sbírce zavinutých miminek v kolébkách, kočárcích a dalších stylizacích a ve třetí autorka představí téma svatba. Aranžérkou výstavy bude Lenka Jagošová, která na holešovském zámku aranžovala výstavy Beltémy za sklem.

Dana Podhajská

