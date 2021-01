Barevné rybky doplnila série úžasných raketoplánů a parních vláčků. Nechyběl motiv novoročních ohňostrojů. Kameny jsme rozmístili na označená místa před všechny naše domečky a také na cvičiště Burešov. Zvědavost v nás narůstala. Vyslyší děti a dospělí naši výzvu? Přinesou na výměnu jejich vlastní malované kameny? Chtějí se bavit a procházkovat?

Pro odpověď jsme si přicházeli každý druhý den. A byl to krásný pohled. Někdy jsme objevili přímo malou galerii plnou úžasných malovaných dílek. Kamínky jsme vždy posbírali a na místo přidali ty od nás.

Akce probíhala od 23. 12. 2020 až do 3. 1. 2021. Za tu dobu jste do DDM Astra Zlín přinesli téměř sto originálních PF 2021 (a přinášíte další). Kamarádi, moc děkujeme. Máme radost a jsme na vás pyšní. Tím to ovšem nekončí. S kamínky máme další plány.

Za kolektiv DDM Astra Zlín Marcela Obručová