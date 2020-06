Akce Kangoo jumps se bude konat v DDM Astra Zlín v ulici Osvoboditelů, v případě velkého zájmu se akce přesune do sportcentra Maty.

Časový interval pro kurz je od 13.30 do 18.30 hodin. Kurz zahrnuje teoretickou i praktickou část. Veřejná KANGOO lekce pro dospělé i děti se poté koná v čase od 17 do 18 hodin. Do veřejné lekce se může zapojit kdokoliv, kdo má zájem zkusit si lekci kangoo jumping. Místa je nutné rezervovat předem.

Sledujte naši událost na facebookových stránkách DDM Astry, budeme aktualizovat informace.

Více informací a rezervace: kontakt: z.lisa@ddmastra.cz , tel.:725 099 174

Těšíme se na Vás.

Zuzana lisá, DDM Astra Zlín