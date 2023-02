Není nic lepšího, než předávat dětem naše české tradice a zvyky zážitkem. Medvěd s medvědářem vedli velký průvod masek, který si zpíval do kroku. Ten, komu nešel obléct kostým na bundu nesmutnil, dostal do ruky chrastítko, dřívka či bubínek a už to bylo - co by to taky bylo za pořádný průvod bez muziky a nástrojů.