Kdo si čte, ten nezlobí. Školáci ze Slušovic vyrazili do městské knihovny

Máme rádi knížky a čtení. I proto jsme se vypravili do Městské knihovny ve Slušovicích. Paní knihovnice si pro nás připravila povídání o Václavu Cafourkovi. Že nevíte, kdo to je? To je přece Václav Čtvrtek. Opravdu je to ten skvělý vypravěč a spisovatel, který napsal pro děti mnoho zajímavých knížek.

Kdo si čte, ten nezlobí. | Foto: Základní škola Slušovice

Určitě si všichni vzpomenete na loupežníka Rumcajse, jeho ženu Manku i loupežnického synka Cipíska. A co třeba dva lesní skřítkové, kteří bydlí v pařezové chaloupce? Ty určitě znáte taky. A vodník Česílko? Také tuto pohádkovou postavičku vymyslel a jeho dobrodružství popsal v knížkách Václav Čtvrtek. Děti si mohly prohlédnout knihy Václava Čtvrtka a zároveň si pro své další čtenářské chvilky knihy vypůjčit. Všichni odcházeli z knihovny velmi spokojení. A co jsme se učili po návratu z knihovny ve škole? No přece – jak namalovat Rumcajse a Manku! Podívejte se, jak se nám to podařilo. Mgr. Emilie Smilková, Mgr. Jitka Gazdošová, Bc. Hana Matúšková, žáci. 2. A a 2. B