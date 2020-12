Když neplaveme, pomáháme!

Zavření škol ovlivnilo nejednoho zaměstnavatele, včetně Plavecké školy Zlín. Mají nejistou budoucnost, neví, kde budou zítra, jestli výuka bude obnovena do konce roku. Proto si shrňme, co pro nás během covid pandemie udělali. První vlna všechny překvapila, a proto když byl nedostatek roušek, tak tým stálých zaměstnanců plavecké školy začal šít. Celkem vyrobili přes 3500 roušek, které následně byly věnovány plicnímu oddělení zlínské nemocnice, nejvytíženější nemocnici v Uherském Hradišti a poté je Magistrát města Zlína rozdal všem potřebným. Takhle fungovali od 13. 3. do 31. 6. 2020, kdy nadějně doufali, že se v září opět vrátí k normální výuce plavání.

Plavání. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv