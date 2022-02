Důležité bylo hlavně to, že si každý mohl vyzkoušet práci s různě silnými drátky a korálky a procvičit si nejen smysl pro krásu, ale taky jemnou motoriku. Ta je dnes u některých dětí málo vyvinutá, a tak jsou podobné akce dobrou příležitostí, jak to napravit. „Kromě toho, že si děti z dílen odnesou vlastnoručně zhotovenou věc, kterou se mohou doma pochlubit, je tu i jiný aspekt, který účastníci dílen oceňují,“ říká Silvie Lečíková z obchodního oddělení muzea. „Je to fakt, že děti a rodiče tu tvoří SPOLU.“ Lektorky muzea sice poradí a pomohou, ale chvíle strávené společně s rodiči při kreativní zábavě jsou pro děti každého věku nenahraditelné.