Klobučan zaplnily masky. Děti tam dováděly na karnevale

Pěkně veselo bylo nedávno v Klobučanu, a to díky dětskému karnevalu! Více než dvouhodinovým programem plným pohybu, tance a her provázel Jirka Hadaš a jeho tým. V sále se to jen hemžilo krásnými a nápaditými maskami. Místní skupina Českého červeného kříže děkuje všem za účast.

Dětský karneval aneb Cirkus s Jirkou Hadašem. | Foto: Martin Dohnal