Co pro vás znamená kniha? Možná v dnešní uspěchané době nic významného. Když ji zapomeneme s sebou vzít, nic se nestane. Daleko důležitější je vzít s sebou mobil než knihu. Přesto i dobrá kniha nám může něco dát a stát se tak dobrým přítelem v čase, kdy chceme být sami se sebou a odpočinout si.

Co pro vás znamená kniha? | Foto: Lucie Janoušková

Kniha rozvíjí naši fantazii, slovní zásobu. Já vždycky daným příběhem tak trochu žiji. Jenže v dnešní době naše mladá generace už čte málo. Nebo vůbec. Nějak na to nezbývá čas. Většina věcí se přece dá přečíst na internetu, který je tak trochu požírač našeho času. Dočteme se, kde se co stalo, jaké neštěstí a kolik zase přibylo nemocných. Jenže internet nikdy nemůže nahradit to, co kniha. Miluji tu vůni papíru.