Celý výtěžek půjde na pomoc Vítkovi a jeho mamince na obnovu obydlí, ve kterém žijí. Obnovou myslíme vybudování nových prostor tak, aby domek odpovídal potřebám celoročního bydlení.

Knihovna ve Žlutavě požádala ochotné maminky, babičky, …. Všechny, kteří pletou, háčkují, šijí nebo vyrábějí různé výrobky z papíru, korálků, popřípadě pečou perníčky či koláče, ale i vaří domácí marmeládu nebo suší jablíčka a chtěli by se zapojit do této akce, aby do pátku 15. listopadu 2019 do 12 hodin přinesli své výrobky do žlutavské knihovny, odkud v pondělí 18. listopadu poputují do Zlína.

Tato prosba nezůstala bez odezvy.

Za vaši pomoc děkuje knihovnice ze Žlutavy