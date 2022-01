V roce 2000 vyzval charity v olomoucké arcidiecézi Jan Graubner, metropolita moravský, k účasti v prvním ročníku Tříkrálové sbírky. Charita Zlín v tomto nultém roce zapečetila 13 pokladniček. Jednu z nich hrdě nesl dvacetiletý pan Zdeněk: "Jsem rád, že jsem byl u znovuzrození zapomenuté krásné tradice Tří králů."

Už tenkrát věděl, že se chce ve svém životě věnovat, mimo jiné, pomoci potřebným. O rok později, když byl osloven k opětovné účasti v projektu, nezaváhal. Spolu se dvěma kamarády utvořili královskou družinu a vydali se do zlínských ulic. Místní Nivy se staly jejich mnohaletým cílem. Pokud je to jen trochu možné, věnují jedno celé odpoledne obyvatelům Domova pro seniory na zlínském Burešově.

Už v prvním oficiálním ročníku sbírky, v roce 2001, navštívila Zdeňkova družina zlínského primátora, pana Zdeňka Dostála. Odmítnuti nebyli. Od té doby se setkali se čtyřmi primátory města, oslovili i jedinou zlínskou primátorku. Před téměř patnácti lety došlo, z iniciativy zlínské Charity, i na návštěvu hejtmanství. Současný nejvýše postavený muž kraje je třetím, kterého vyslanci navštívili.

"Vždy jde o velmi milé setkání. Je moc příjemné, že si naši místní představitelé najdou čas a přijmou vyslance a symbolicky tak zahájí Tříkrálovou sbírku v kraji, městě," oceňuje spolupráci koordinátorka sbírky na Zlínsku a pokračuje: "Také nás všechny baví, když tradici nějak oživíme. Takže za ta léta nechyběly pro přepravu králů koně, velbloud, či koloběžky." K návštěvám Zlínského tříkrálového koštování, kde byli vždy očekáváni s otevřenou náručí, ale žádný (ne)obvyklý dopravní prostředek nepoužívali.

A proč se celá ta léta Zdeněk, spolu s přáteli, jichž bylo za ta léta nespočet, stává dobrovolníkem a obléká se do královského šatu? "Chci lidem dělat radost, popřát pokoj, zdraví, vinšovat do nového roku a pomáhat potřebným. Je důležité, aby si každý z nás uvědomil, že je správné se dělit, a to nejen z nadbytku, ale právě z toho, co máme. Tak jako byl obdarován Ježíšek, chci obdarovat každého přítomností králů. Zpěvem, úsměvem a strádající, prostřednictvím charity, finančním darem. Proto koleduji nepřetržitě celou dobu. Jsem hrdý na to, že se povedlo zachránit starou lidovou tradici Tří králů a ještě jí dát hlubší smysl v podobě možnosti pomoci. Mějme otevřené srdce a děkujme za tahle jedinečné setkání."

Tak tady ani slova velkých díků snad nestačí!

Pavla Romaňáková

