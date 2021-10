Jako předzvěst Svatováclavských hodů se konal v sobotu 25. září v Hulíně koncert známého smyčcového tria Inflagranti. Do letního kina, kde probíhal koncert, se sjeli návštěvníci z širokého okolí. Hostem koncertu byl známý zpěvák Václav Noid Bárta. Návštěvníci si tak mohli poslechnout crossover zajímavých hitů z klasiky, rocku i popu v originálních moderních úpravách pro elektrické smyčce i zpěvákovu muzikálovou tvorbu. Za snímky velmi děkujeme Erice Koukalové.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.