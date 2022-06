Zaposlouchat jsme se mohli do tradičních pecek i novější tvorby hudebníka. Každý si během hodinového koncertu našel svůj song a všichni si koncert v zahradě užili. Vybavení do zahrady jsme mohli zakoupit díky projektu DOTEKni se zahrady, který podpořila Nadace Via a Nadace České spořitelny v rámci programu Dokážeme víc.