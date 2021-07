Na začátku května jsme obeslali školky a školy s vyhlášením soutěže o výtvory a byli jsme velmi mile překvapeni, když 31. května 2021 jsme ve školce obdrželi 100 krásných výtvorů. Zorganizovali jsme výstavu v knihovně na Jižních Svazích a rovněž se nám podařilo získat krásné dárky pro výherce.

Následoval velmi vydařený projekt "Den pro rodinu", který už má několikaletou tradici – bylo to krásné prorodinné odpoledne, kdy jsme se všichni děti a rodiče setkali a ukázali, co umíme a kde přidat. Následovalo krátké posezení, povyprávění.

Druhým novým projektem je "Bezpečné kroky do školy“ – tento projekt byl podpořen Zlínským krajem a byl určen pro školky na Jižních Svazích. Tento projekt byl se spolupráci s Městskou policií Zlín. Cílem projektu bylo děti připravit na bezpečnou cestu do školy. Byly seznámeny s různými situacemi, které by je mohly potkat při cestě do školy, jako je například oslovení cizím člověkem, nebezpečný odpad – injekční stříkačka. Jako první měly děti krásnou přednášku o situacích a pak následovalo procvičení situací ve skutečnosti – děti si odnesly krásnou brožurku, kterou jsme v rámci projektu vytvořili, a nezapomenutelné zážitky.

A poslední projekt bylo naše pravidelné "PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ" – je to nezapomenutelný zážitek jak pro předškoláky, tak hlavně pro rodiče. Děti musí složit zkoušku školáka, splnit stezku úkolů s rodičem, u každého stanoviště obdrží kousek obrázku, který na závěr musí poskládat a slepit. Tohle je jeho složení zkoušky na ŠKOLÁKA.

Jako velkou překrásnou tradicí tohoto projektu je společný tanec rodiče a dítěte MAZURKA, kdy se v kole točíme tak dlouho, dokud se k rodiči nevrátí jeho dítě. A letos se nám podařilo pro děti zajistit velké překvapení, každý školák si našel balíček se svou značkou na zahradě, měl tam krásné ponožky Dedolesky, které "doufáme v koutku srdce" si 1. září 2021 obleče a vzpomene si na nás, na naši školku.

Krásný let Ptáčata.

Ivana Scharfová, MŠ Dětská Zlín