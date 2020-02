Navzdory těmto čerstvým zkušenostem zaťukala jsem dnes v Astře na dveře místnosti, kde pravidelně probíhá kroužek Kreativní stavění lega.

Spousta kluků, jedna nebojácná holčička a usměvavý vedoucí Lukáš. Přesně v takovém složení se dnes „stavělo“. Mému focení předcházelo povídání o tom, jak kroužek probíhá a co je jeho náplní. Lukáš s kamarády mi vysvětlili, že společný čas v kroužku tráví různými způsoby. Někdy vedoucí dětem zadá konkrétní téma, ve kterém se nese celá hodina.

Například dnes děti stavěly takzvané moduly, ty pak plánovaly spojit dohromady. Další variantou je volné téma. Něco jako „Ukaž, co s legem dokážeš“.

A v neposlední řadě hrají děti Minotaurus. Tedy lego hru, která základním principem vzdáleně připomíná Člověče, nezlob se. Byla jsem ráda, že mi děti věnovaly svůj čas a předvedly několik krásných hotových modelů. Prohlédla jsem si tajuplnou jeskyni. Bavila jsem se při poznávání zvířat. A vážně jsem ocenila super stíhačku.

Každý z přítomných prozradil svůj malý lego sen. Tak třeba Tom by rád postavil lázně a Zuzka stadion pro koně. Na závěr mě zajímalo, zda děti do stavění lega zapojují dospěláky. Dozvěděla jsem se, že občas ano. Ale prý jim to moc nejde. No teda… Byl čas se rozloučit.



Marcela Obručová, Dům dětí a mládeže Astra ve Zlíně