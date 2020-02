Těmito hesly se lektorky výtvarně kreativních zájmových kroužků pro děti při vymýšlení náplně jednotlivých lekcí zcela určitě řídí. Ačkoliv se to může zdát zvláštní, oddělení Tanečních a pohybových aktivit pod vedením interních pedagožek, realizuje mimo jiné i tři tvořivé kroužky pro děti základních škol.

Jeden probíhá na základní škole v Želechovicích, jeden na základní škole Komenského II ve Zlíně a poslední v ulici Osvoboditelů v centru města.



Kroužky navštěvují šikovné slečny, které baví tvoření, stříhání, lepení, malování i kreslení. Není se čemu divit. Čas od času přinesou lektorky opravdový špek, tedy něco, co se hned tak nevidí. V hodinách tak děti zkoušejí čarovat s barvami pomocí pěny na holení, vyrábějí kouzelné svícny, trénují jemnou motoriku výrobou flitrových ozdob nebo malují kávou.

Věděli jste o tom, že i káva se dá použít k malování obrázků? Výsledný efekt je naprosto skvělý a navíc obrázek příjemně voní. A to není všechno. Dbá se na to, aby činnosti byly pestré, takže se využívá i různých materiálů a pomůcek. Pracujeme s malířskými plátny, všemi druhy barev, malujeme na sklo nebo pálíme obrázky speciální pájkou do dřeva.

Děkujeme děvčatům, že jsme mohli navštívit, podívat se, jak tvoří. Chválíme pečlivost a preciznost při práci a těšíme se na další krásné výrobky.



Iva Vladíková, Dům dětí a mládeže Astra ve Zlíně