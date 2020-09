Letní tábor Záchranář II. Děti se naučily i základy první pomoci

Čtenář reportér





Druhý turnus tradičního a mezi dětmi velmi oblíbeného tábora zaměřeného na první pomoc probíhal na ulici Osvoboditelů v prvním srpnovém týdnu od 3. do 7. 8. Na táboře se sešlo celkem 20 mladých záchranářů v rozptylu od 1. do 9. třídy základní školy. Šikovné lektorky si s programem hravě poradily a dokázaly upoutat, jak mladší, tak i starší táborníky. Sešla se skvělá parta mladých záchranářů, kteří i když se viděli poprvé až na táboře, dokázali během týdne krásně spolupracovat, jak v týmech tak všichni dohromady při řešení záludných úkolů i her, které pro ně lektorky připravily. Díky tomu si všichni mohli užít krásný týden plný poznání, her, zábavy a také navazování nových přátelství.

ZÁCHRANÁŘ II. | Foto: Helena Doleželová, DDM Astra ve Zlíně