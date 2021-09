Kromě toho jsme během osmi prázdninových týdnů realizovali 12 příměstských táborů. Už třetím rokem jsme byli zapojeni do projektu „Letní příměstské tábory pro DDM Sluníčko Otrokovice“ a v rámci tohoto projektu proběhly v Otrokovicích tábory zaměřené na techniku, multimédia, výtvarnou činnost, badatelství, sport, cyklistiku a také tábor pro předškolní děti. V Tlumačově se zase zaměřili na angličtinu a další 2 příměstské tábory měly všeobecný charakter motivovaný známými filmy a pohádkami.

Na DDM Sluníčko jsme nezaháleli ani o prázdninách. Letošní táborové léto bylo opět plné dobrodružství, zážitků, poznání, her, nových výzev, radosti a úsměvů. Pro děti z Otrokovic a okolí jsme připravili 4 pobytové tábory, na kterých děti prožily dobrodružství s Mafiány na Tesáku, užily si Život na rybách, vyřešily Tajemství hradu v Karpatech a poznaly všechna Fantastická zvířata.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.