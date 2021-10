Letošní školní rok v ZŠ Březnice: nová paní ředitelka i osamostatnění dvou tříd

S podstatnými změnami zahájili žáci letošní školní rok v ZŠ Březnice. Tou největší novinkou je jistě nová paní ředitelka – Mgr. Jana Strnadová, která je současně třídní učitelkou III. ročníku. Další pozitivní změnou je osamostatnění dalších dvou tříd. Díky rostoucímu počtu žáků je zde spojena už pouze jedna třída – a to druháci se čtvrťáky. Ostatní třídy jsou už samostatné a ve výhledu je osamostatnit všech pět tříd. K tomu se dokončuje projekt přístavby Základní školy, který by měl být hotový do konce letošního roku.

Školní rok 2021/2022 v ZŠ Březnice. | Foto: Josef Hutěčka