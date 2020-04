V tomto nouzovém režimu se naši občané nestarají jen sami o sebe. Sbor hasičů okamžitě po vyhlášení tohoto stavu nabídl služby dovozu nákupů těm nejohroženějším skupinám obyvatel. Vzápětí nám šikovné dámy nabídly ušití roušek pro občany a k nim se postupně přidávají další ochotné švadlenky. Učitelky nabízí doučování a vysvětlování učiva dětem.

Lípa se může pyšnit vlnou solidarity. | Foto: Obec Lípa

Lidé doma šijí roušky a nosí nám je na obecní úřad, kde se o ně mohou přihlásit občané, kteří roušky potřebují. Chtěla jsem všechny šikovné švadlenky vyjmenovat, ale jsou i dámy, které šijí a zásobují své okolí, aniž by to úřad zaznamenal. To je taky přece pomoc našim občanům, které si nesmírně vážím, proto děkuji všem obětavým lidem, kteří kolem sebe pomohou - ať už rouškou, doučováním dětí, nákupem, dovozem léků, nebo povzbuzením a dobrým slovem. Vážím si toho o to víc v této nelehké době. Naštěstí ale dobře vím, že na Lipjany je v tomto ohledu spolehnutí :-)