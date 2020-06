Místo ze státního rozpočtu chce vláda totiž navrhovaný kompenzační bonus pro podnikatele získat z daní, které měli jít samosprávám. ČERNÝ DEN PRO OBCE A KRAJE proto společně vyhlásil na tento den Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR.

Právě 26. května o přijetí sporné změny zákona totiž poslanecká sněmovna parlamentu rozhoduje. Luhačovice ani vteřinu neváhaly a k protestu se připojily. Dopady případného přijetí vládního návrhu na lázeňské město nastínil starosta Marian Ležák.

„V důsledku by to pro Luhačovice znamenalo propad o dalších 4,3 milionu korun. Pozastaveny by kvůli tomu musely být plánované investice města. Nemůžeme pokračovat v obnově ulice Nádražní, která má navázat na dokončení dopravního terminálu, jehož stavba se před pár dny rozběhla. Pozastavit musíme rekonstrukci Hrazanské ulice, budování parkoviště v Družstevní ulici, novou pěší lávku přes řeku a další opravy chodníků v různých částech města,“ upozornil starosta. Už kvůli předpokládanému propadu ekonomiky přitom město počítá se značným dopadem na rozpočet.

„Předpokládaný propad daňových výnosů a ostatních příjmů našeho města by mohl kvůli této vládní úpravě dosáhnout až hrozivých 22 milionů a paralyzovat tak další rozvoj města,“ zhodnotil Ležák.

Nikola Synek