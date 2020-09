Pro ně a jejich rodiče bylo připraveno slavnostní zahájení nového školního roku u budovy nižších ročníků. Příjemný start do školní docházky popřál prvňáčkům i jejich rodičům nejen ředitel školy Mgr. Pavel Kurtin, ale tradičně také starosta města Ing. Marian Ležák a další hosté. Přítomni byli i místostarosta Ing. Jiří Šůstek, ředitelka DDM nebo zástupce zdejší farnosti.

Po uvítání školáků a jejich rodičů byly jednotlivé děti rozřazeny do tříd a pozdravily se se svou třídní učitelkou. V řadě případů nechyběla od dětí na uvítanou pro paní učitelku květina nebo bonboniéra. Na ZŠ Luhačovice letos 1. A povede Mgr. Vendula Mrkvičková, 1.B Mgr. Dana Josefíková. Spolu s nimi zamířily děti do svých tříd, kam je následovali i rodiče. Pro kluky a holky byly připraveny první úkoly, jako najít své napsané jméno, ale i spousta dárků v podobě sešitů, psacích potřeb a dalších věcí. Na rodiče pak byla směřována řada důležitých informací o chodu školy, školní družiny a podobně. Rodiče prvňáků s trvalým bydlištěm ve městě také od radnice dostali finanční příspěvek na nákup školních pomůcek.

Příjemný začátek školy nepokazilo ani to, že ho provázelo deštivé ráno. Někteří kluci si tak aspoň mohli před začátkem setkání u školy zaskotačit s deštníky. Řada prvňáčků zamířila na svůj velký den už s aktovkou, většina s nadšením, jak to bývá někteří i s trochou obav, jak to zvládnou.

„Těším se, nejvíc na čtení. Už mám s sebou i aktovku," prozradila například Elen Žmolíková. „Bavit mě bude i počítání, matematika," dodala prvňačka. Přiznala taky, že byla trochu nervózní, třeba i z toho, jak se pěkně obléct na svůj první školní den. „Vybírali jsme dlouho," usmála se holčička. I když se do školy taky velmi těšila, trochu obavu prý měla další z prvňaček Sofinka Zichová. A to z toho, jak se jí podaří ráno vstát. „Máma mě naštěstí vzbudila, sama bych se asi nevzbudila," komentovala dívenka. A co pro ni bude ve škole nejatraktivnější? „Nejvíc se těším, jak budu s kámoškou sedět v lavici," má jasno Sofinka. „Tak uvidíme, jak to bude s učením," pousmála se její maminka Gabriela Zichová. Prvního dne ve škole se nemohl dočkat i další prvňáček Jáchym Jansa. „Strašně se těším, nejvíc asi na spolužáky. Některé už znám. Raději než na počítání se těším na čtení, už umím i některé písmenka. Třeba A," prozradil Jáchym. Tak ať se jemu i všem jeho spolužákům na ZŠ Luhačovice daří, učení je baví, a dělají radost rodičům i učitelům!

Nikola Synek