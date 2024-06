„Je to unikátní akce, kterou jednotlivá města a obce reprezentují to dané místo. Přesto, že se některým městům nepodařilo sestavit skupinu cvičenců, za Lukov pojedou do Prahy dvě skupiny. Jedna secvičila skladbu s názvem V rytmu srdce, která je velmi dynamická. Babí léto je určeno pro ženy a seniorky a je to cvičení s deštníkem na písně Heleny Vondráčkové, Judity Čeřovské, Petra Rezka a Jiřího Korna,“ vyjmenovala cvičitelka Anna Horsáková, pro kterou je to v pořadí 11. slet (spartakiáda), které se zúčastní, a zároveň 10. skladba, kterou s lukovskými ženami nacvičila.

Nácvik skladeb je hodně náročný na čas, fyzicky a taky finančně. Lukov se pravidelně zúčastňuje všech sletů a dříve i spartakiád.

„Rády se setkáváme, cvičíme a je nám spolu dobře. Chtěla bych poděkovat všem cvičenkám, které do toho šly, a také těm, kteří nás podporují,“ uzavřela Anna Horsáková.

Zaslala Olga Skovajsová