Mini mažoretky: "Jsme malé mažoretky a hledáme nové kamarádky! Pokud máš čtyři roky a víc, jsi mezi námi vítána. Trénujeme každé úterý od 16 do 17 hodin v Astře v ulici Osvoboditelů ve Zlíně. Věnuje se nám milá lektorka Klára. Učí nás točit s hůlkou, trénujeme pochod. Moc se nám v kroužku líbí."

Malé tanečnice hledají nové kamarádky. | Foto: Iva Vladíková, DDM Astra Zlín

V DDM Astra probíhá kroužek zaměřený na mažoretky už několik let. Hlásit se mohou děti ve věku od 4 do 15 let, podle věku trénují v úterý a pátek. Dětem se věnují odborné lektorky, které rozvíjí jejich pohybové dovednosti, učí je pracovat s hůlkou, pochodovat. Součástí je nácvik choreografie, se kterou děti vystoupí na besídkách pro rodiče nebo akcích pro veřejnost. Zatím máme volná místa, zájemci se mohou hlásit prostřednictvím webových stránek DDM Astra online. Je také možné přijít na ukázkovou hodinu, vyzkoušet a podle toho se rozhodnout. Vítána je každá slečna.