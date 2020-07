Městské koupaliště otevřelo své brány. Užít si můžete i aktivní odpočinek

Novou sezónu zahájilo na startu letních prázdnin městské koupaliště ve Valašských Kloboukách. Za osvěžením i odpočinkem sem mohou návštěvníci přicházet denně od 10 do 19 hodin. V areálu je k dispozici plavecký bazén, dětský bazén s brouzdalištěm a skluzavkami, beachvolejbalové hřiště, trampolína a vybavení pro další sportovní využití a zábavu. Vstupné pro dospělého na celý den činí 50 korun, děti do 3 let mají vstup zdarma, děti do 15 let a senioři zaplatí 25 korun. Po 15. hodině je vstup levnější.

Městské koupaliště otevřelo své brány. | Foto: Ing. Lenka Zvonková