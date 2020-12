Mezi seniory zavítal Mikuláš se svou družinou. Rozdával dobrou náladu i dobroty

Čtenář reportér





Máme za sebou den Mikulášů, andělů a čertů. Ti zavítali také k nám do Domu pokojného stáří. Mikuláš rozdával laskominy dia i naprosto "plnotučné". Byl to den plný vtipných komentářů a dobré nálady. Jak to tak bývá, i u nás jsme mohli zaslechnout větu: Byl jste hodný, hodná? Odpovědi byly různé, úsměvné.

Do Domu pokojného stáří zavítal Mikuláš i se svou družinou. | Foto: Jana Škývarová, DiS