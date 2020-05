Mezinárodní den ošetřovatelství se celosvětově připomíná 12. května na den narození Florence Nightingale, válečné hrdinky, reformátorky zdravotnictví a zakladatelky ošetřovatelství, která je známá také jako „dáma s lampou“. Metody, které vymyslela, se staly standardní praxí v hlavním proudu sociálních a zdravotních věd.

Mezinárodní den ošetřovatelství se celosvětově připomíná 12. května. | Foto: KNTB a.s.

Světová zdravotnická organizace (WHO) označila rok 2020 za Rok sestry a porodní asistentky, letos je to totiž právě 200 let od narození Florence Nightingale.