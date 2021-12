V podobě jak ho známe dnes my, se objevuje posledních 100 – 200 let, ale i jeho doprovod se v průběhu staletí měnil. Dříve jeho družina byla o několik postav početnější. Například se v jeho družině objevovala smrtka, která děti kontrolovala, zda se umí modlit. Od 19. století doprovází Mikuláše, čert a anděl, které si už od mikulášského průvodu nedokážeme odmyslet.

Doufáme, že k vám v daný den také dorazil Mikuláš, že vám po zásluze nadělil a hlavně doufáme, že si nikoho do pekla neodnesl čert. A jak jsme si my užili na Astře mikulášské hodiny? To se můžete podívat na videích nebo na fotografiích, které jsou umístěny na našich sociálních sítích.

Děkujeme, že jste s námi a přejeme vám krásné adventní dny.

Za DDM Astra Zlín Helena, Iva a Jana

