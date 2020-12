Pastorační asistentka zlínským "chariťákům".

"Když u mě ta děvčata z Charity zazvoní, tak mě to vždycky překvapí," říká mi paní Alena, která služby zlínské Charity využívá už několik roků. „Překvapí, proč?“ ptám se nechápavě. „Víte,“ vysvětluje mi paní, „já jsem stále znovu potěšena, že někdo může dělat takovou práci, že někdo takový může vůbec existovat, a to ještě být u toho příjemný a povzbuzovat nás. Vždyť je tolik možností, jak si vydělávat snadněji, a přece každý den u mě zazvoní,“ směje se.

Pak mi vypráví, že si uvědomuje, jak často dokážou lidé vyhmátnout ze života jen to špatné a zapomínají na to, kolik ještě dobrého, od svého okolí dostávají. „Já,“ dodává, „když ke mně pečovatelky chodí, tak si uvědomuji, kolik lásky a snahy pomoci potřebným je mezi lidmi a vždy mi to zlepší náladu.“



Milí "chariťáci", pracovníci pomáhajících profesí, děkuji, slovy paní Aleny, že existujete a jste připraveni s láskou pomáhat. Přeji požehnané Vánoce těm, kteří svou rukou podanou v nesnázi přináší radost, i těm, na které se mohou lidé v nouzi s důvěrou obrátit.

Charita Zlín