V pátek a sobotu pokračovala akce stanováním v areálu Dubník. Vedoucí pro své svěřence měli připraveny hry jako skákání přes gumu, přetahování lanem nebo cvrnkání kuliček, a to je jen malý výčet toho co všechno podnikali. Moc vydařená soutěž, při které museli mladí žlutavští hasiči, ale i jejich vedoucí, ukázat svoji zručnost a zapojit mozkové závity, byla při výrobě přistávacího modulu, který byl vyroben z přesně určených komponentů.

Do modulu byl vložen kosmonaut (vajíčko), který musel bez úhony přistát na betonové ploše. Všichni se vyhecovali a dali do svých modelů veškerý svůj um. I když se to zdá být nemožné, tak jedno družstvo přece jenom uspělo. Celý den se vydařil, ukončení proběhlo jak jinak než vyhlášením vítěze a opékáním špekáčků.

Michaela Vičánková, Žlutava