Mladí i staří se na závěr prázdnin propojili při sportovních hrách

Sice bylo 1. září, ale víte, co bylo skvělé? Děti ještě nemusely do školy, takže to byla skvělá možnost propojit generace při společné činnosti. V Domě pokojného stáří proběhly sportovní hry, při kterých si klienti mohli natrénovat hod míčem do koše, trefovat kruhy na koš, házení overballem, nebo vyzkoušet trefit florbalovou hokejkou míček do krabice.

Září je tady. | Foto: Naděje Zlín

Bavili se nejen klienti, ale i kluci, kteří tak završili letošní prázdniny. Všem dětem a studentům přejeme v pondělí příjemný start nového školního roku. Naděje Zlín