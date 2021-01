MŠ Kunovice bojuje s koronavirem. Pro Lešnou nasbírala 220 kg dobrůtek

Čtenář reportér





Prosinec je nejkrásnější měsíc v roce. Je plný vůní napečeného cukroví a setkávání. Když jste šli letos v prosinci po městě, bylo vám smutno. Prázdné ulice, lidé smutní a o vánoční náladě se nedalo ani mluvit. Kolem bylo slyšet jen o koronaviru. Mnoho lidí si myslí, že malé děti nedokáží vnímat to zlé, co se kolem děje. Opak je pravdou. Proto i my chtěli pomoci v boji s koronavirem a udělat alespoň někomu radost v tom nejkrásnějším období. Ale jak pomoci? Jak se mohou zapojit i děti z naší mateřské školy? Náhoda tomu chtěla a přiletěla k nám výzva zoologické zahrady Lešná a nápad byl na světě. Když nemůžeme podpořit zoologickou zahradu zakoupením vstupenky, tak proč neudělat sbírku dobrot pro zvířátka. Vždyť i ta zvířata trpí díky pandemii.

MŠ Kunovice bojuje s koronavirem. | Foto: Mateřská škola Kunovice