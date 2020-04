Můj život stav nouze v podstatném nezměnil...

V dnešních dnech celostátního stavu nouze se můj život v tom podstatném nezměnil. Dál chodím do zaměstnání a dál se starám o své nemocné rodiče. Ráno jim přichystám snídani, dám léky a jedu do do nedaleké obce, do práce. Už 14 let pracuji jako vedoucí Kulturního a informačního střediska Tlumačov. Je jasné, že v tomto čase, je multifunkční budova pro veřejnost uzavřena, nefunguje informační centrum, knihovna, mimoškolní aktivity pro děti, cvičení jógy pro všechny generace a v neposlední řadě, dětské interiérové hřiště zeje prázdnotou.

Při práci i venku. | Foto: Renáta Nelešovská