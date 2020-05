Druhá várka z cyklu MUZEUM DĚTEM je připravena na: http://www.muzeum-zlin.cz/cs/vystavy-a-akce/pro-deti-ii/.

Oddělení muzejní pedagogiky je velmi důležitou součástí Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Právě lektoři tohoto oddělení totiž připravují doprovodné akce, edukační a rodinné programy k jednotlivým výstavám a expozicím. Jsou to vždy nápadité způsoby, jak prostřednictvím her a tvoření vtáhnout děti i rodiče do tématu výstavy tak, aby si odnesli kromě hotových obrázků a výrobků také nějaké poznání.

"Pokud můžeme soudit, dětem se hravé poznávání moc líbí," říká Silvie Lečíková, vedoucí obchodního oddělení. "Není výjimkou, že absolvují program se školou a pak přijdou znovu i s rodiči, aby se jim pochlubily tím, co už o výstavě sami vědí."

Silvie Lečíková, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně