V úterý 12. května se tedy ve Zlíně otevře znovu expozice Princip Baťa: dnes fantazie, zítra skutečnost a František Bartoš: pedagog, jazykovědec, etnograf, stejně jako krátkodobé výstavy Příběh železa a Baťův pedikér.

V Luhačovicích pak bude zpřístupněna výstava Luhačovice a Židé nebo Kabinet Dušana Jurkoviče. S ohledem na nucené přerušení provozu přistoupilo muzeum k úpravě trvání všech krátkodobých výstav tak, aby jednotlivě projekty mohly být návštěvníky plně využity. Výstava Příběh železa tak bude prodloužena až do roku 2021, Baťův pedikér do 20. září a Luhačovice a Židé do 14. června.

Naopak s ohledem na přetrvávající omezený provoz v budově 21 a na platné hygienické podmínky bohužel muzeum nemůže až do odvolání nabízet oblíbené komentované prohlídky mrakodrapu spojené s výjezdem Baťovou pojízdnou kanceláří.

„V první řadě chceme v našich prostorách po otevření zajistit bezpečný provoz pro návštěvníky i naše zaměstnance,“ doplnil další informace ředitel Hrubec. „Samozřejmostí bude desinfekce, ochranné pomůcky, roušky, zvýšená hygiena společných prostor. Nově jsme připravili třeba i jednorázové průvodní texty do muzea obuvi. S ohledem na situaci budeme muset nově řešit počet lidí v expozici, ve skupinkách při komentovaných prohlídkách, při doprovodných programech pro školy i rodiny. Věřím, že návštěvníci přijmou drobná omezení s pochopením a zachovají nám přízeň.“

Další z muzejních objektů, hrad Malenovice s hájenkou, zahájí sezónu podle aktuálního vládního harmonogramu 26. května 2020.

Silvie Lečíková, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně