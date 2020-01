Čtyřdílný cyklus zahajuje ve čtvrtek 23. ledna výprava „ZA OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY DO PANAMSKÝCH PRALESŮ“. Exotickou a pro mnohé nedostupnou destinaci představí RNDr. Milan Veselý z Univerzity Palackého v Olomouci.

Kromě povídání o místě samotném a o úskalích práce zoologa v tropech bude řeč také o objevování a popisování nových druhů živočichů a nepřeberném množství forem obojživelníků a plazů v pralesích Střední Ameriky.

Všechny cestovatelské přednášky začínají v 17 hodin v sále B 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, vstupné je 40 Kč, snížené 30 Kč. V dalších částech jste zváni na Srí Lanku s Michalem Koštuříkem, a to do pohoří Altaj s Vladimírem Lemberkem a do Maroka s Dušanem Trávníčkem.

STYLOVÉ LOUČENÍ S WESTERNOVOU VÝSTAVOU

Dne 26. ledna skončí v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně výstava Czech Made Western. Lektoři z oddělení muzejní pedagogiky si v rámci loučení s tímto divácky vděčným tématem připravili na sobotu 25. ledna dílnu s názvem TAŠKA JAKO VYRYTÁ.

Inspirací k náplni dílen byl jeden z exponátů výstavy, sedlo českého sedláře Luďka Žákovského a rytou kůží zdobená lebka tura od Milana Heitmara. Ve stylu jejich ornamentů budou na děti čekat linoryty: vlastnoručně vyrobený obrázek si pak budou moci přenést na plátěnou tašku a zhotovit si tak praktický módní doplněk v kovbojském stylu.

Dílna je vhodná pro děti od 5 let a jejich rodiče či prarodiče. Vzhledem k přípravě materiálu je třeba si v ní rezervovat místo, a to buď telefonicky na čísle 573 032 319-21 nebo emailem na edukace@muzeum-zlin.cz. Vstupné bude 79 Kč, snížené 59 Kč.

Ing. Silvie Lečíková, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně