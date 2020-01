V krátkodobých výstavách Czech Made Western a Život ve věčné tmě připravilo oddělení muzejní pedagogiky pestrý program plný tvoření, poznávání a zábavy.

Program s názvem Z jeskyní Evropy na Divoký západ provede účastníky časem i prostorem. Dozvědí se, jak se od pravěku do současnosti měnil vztah lidí ke koním a skotu, jak se z koně – služebníka stal kůň – společník člověka.

Pokusíme se napodobit umění z pravěkých jeskyní nebo cejchování a kutí koní. Za zkoušku bude jistě stát pletení indiánských náramků nebo výroba vlastního papírového koníka. Hod lasem na krávu nebo projetí překážkové dráhy mohou být dalším z lákadel.



Přijít do muzea na tuto akci můžete už v sobotu 4. ledna od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin přímo do výstav v 1. NP budovy 14 továrního areálu.

Silvie Lečíková, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně