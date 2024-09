V rámci akce Týden hokeje, který pořádá HC Brumov-Bylnice ve spolupráci s Českým hokejem, si mohly děti od čtyř do osmi let vyzkoušet, jaké je to být hokejistou nebo hokejistkou. Stačilo přijít ve vhodném oblečení, s rukavicemi a hlavně s chutí sportovat. Kdo neměl brusle a helmu, mohl si vybavení půjčit přímo na stadionu.

„Pro děti byl připraven zábavný program a rodiče získali podrobné informace o tom, co obnáší mít doma malého hokejistu,“ vysvětlil šéftrenér mládeže HC Brumov-Bylnice Jaroslav Vaněk mladší.

Pro děti byly připraveny pohybové hry na ledě, při kterých se seznámili s hokejkou a pukem. Zážitkem pak bylo ukázkového utkání v minihokeji v podání brumovských nejmenších hokejových nadějí. Kromě zábavy na ledě si malí sportovci domů odnesli i zajímavý hokejový dárek.

„Jsem rád, že se při akci Pojď hrát hokej zaregistrovalo dvacet nových dětí a doufám, že jim jejich nadšení vydrží a nevidíme se dnes naposledy,“ dodal s úsměvem Vaněk.

Zaslala Iva Nedavašková

Za příspěvek děkujeme