Pro obyvatele sídliště Jižní Svahy ve Zlíně si připravili žáci 16. ZŠ Okružní vánoční kulturní program. Škola se pravidelně zapojuje do celorepublikové akce Česko zpívá koledy a není tomu jinak ani v letošním roce.

Na Česko zpívá koledy už pilně trénují i žáci z 16. ZŠ Okružní ve Zlíně | Foto: Radka Štěpánková

Malí i velcí školáci si pod vedením učitelů v hodinách hudební výchovy osvojují vybrané vánoční písně a koledy. Za doprovodu klavíru, kytary, flétny nebo kláves znějí školou Pásli ovce Valaši, Nesem vám noviny či Půjdem spolu do Betléma. Tyto a ještě další písně si mohou obyvatelé sídliště Jižní Svahy zazpívat společně se žáky, a to ve středu 11. prosince od 18 hodin na prostranství před vstupem do prodejny Albert u 1. segmentu. Na setkání se těší učitelé a jejich žáci.