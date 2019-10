FOTOGALERIE/ Koncem září jela třída 8. B Základní školy Fryšták na exkurzi na Odborné učiliště nábytkářské v Bystřici pod Hostýnem. V 7.30 hodin ráno jsme dorazili na autobusové nádraží Bystřice pod Hostýnem a odtud jsme šli na místo určení.

| Foto: Miluše Šafářová

V prostorách dílen jsme si odložili věci do oddělené místnosti a odešli do dílny, kde jsme se měli věnovat výrobě hmyzího domečku. Pár spolužáků z naší třídy šlo do jiné dílny, kde pracovali společně s žáky z Hulína.