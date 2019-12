Třídy na školním hřišti prodávají drobné výrobky, dárečky a sladkosti, které vyráběli žáci sami nebo společně s rodiči. Vyvrcholením akce je rozsvícení školního vánočního stromku v areálu školní zahrady a společně zazpívaná koleda s pěveckým sborem. Jak se naloží s výdělkem, rozhodují žáci sami, velká část ale vždycky putuje na charitativní účely

„Bylo nám zima na těle, ale teplo na duši. Bylo nám dobře a milo. Tak má správný adventní čas vypadat. Školní hřiště bylo plné lidí, rozhodně v řádu stovek. Adventní třídní stánky byly neustále v obležení zájemců o něco pěkného či dobrého. Těší mě, že se setkáváme nejen s těmi, kteří školou právě žijí, ale i s našimi bývalými kolegy a bývalými žáky. U stánků voní punč, horká čokoláda, k zakousnutí jsou bavoráky, chleby s pomazánkou či párek v rohlíku. A ač to na první pohled tak nevypadá, pro žáky je to vlastně velký projekt. Žáci musí plánovat, vyhodnocovat možnosti, rozhodovat, zhodnotit výsledek.

Musí společně s třídními učiteli vymyslet, co budou vyrábět, aby měli úspěch, rozhodovat, za kolik budou prodávat, připravit si adventní stánek, rozdělit si role a úkoly, nabízet, prodávat, vracet správně peníze, mít zodpovědnost i za úklid. A to není jednoduché. O to víc sladký je pak pocit, když se to povede. Když se ukáže, jak se dokázali domluvit, táhnout za jeden provaz, spolupracovat. To všechno je totiž velmi důležitá součást učení,“ uvedla ředitelka školy Marcela Javoříková. „Moc si vážím práce těch, kteří Mánesce s Adventem pomáhají, a přeji všem krásný adventní čas,“ řekla závěrem.

Romana Stehlíková