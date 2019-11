Počátky slavné éry zlínského a otrokovického letectví připomněl ve zlínské knihovně před zaplněným sálem bývalý vojenský pilot a autor knih o historii létání Ing. Jan Dúbravčík.

Přednáška s názvem S Baťou vzhůru do oblak | Foto: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Přednáška s názvem S Baťou vzhůru do oblak, která se konala 6. listopadu v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, podrobně popsala postupný rozvoj podnikové letecké dopravy firmy Baťa v letech 1924 až 1939, její obnovu po 2. světové válce, vznik letecké společnosti Svitlet, a to až do jejího zániku v roce 1952.