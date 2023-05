Jak nohy ovlivňují chování celého těla, jak fungují, proč někdy bolí, jak se správně obout a proč někdy chodit naboso. Na tyto a další otázky odpovídá obrázková publikace s názvem Nezapomeň na nohy. Určena je pro děti i jejich rodiče, ale také třeba pro pedagogy mateřských a základních škol.

Na půdě zlínské univerzity vznikla originální kniha pro děti. | Foto: se svolením UTB Zlín

Bohatě ilustrovaná knížka s praktickými radami a ukázkami, jak se o nohy správně starat, vznikla na Ústavu marketingových komunikací a ateliéru Animované tvorby Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně ve spolupráci s Centrem transferu technologií (CTT). Je rozdělená do devíti kapitol, které se podrobně zabývají problematikou dětské nohy.

„Tato knížka je edukační, předpokládá se tedy, že s dítětem bude u ní pracovat dospělý. Buď tedy rodič, nebo třeba paní učitelka v mateřské škole, případně se s ní děti seznámí ve družinách či ve výuce prvních a druhých tříd,“ říká Radomila Soukalová, jedna z autorek.

Ke každé kapitole je navíc připravený podrobný manuál pro dospělé, kteří si dopředu mohou danou problematiku a teorii nastudovat, než začnou se samotnou knihou a dětmi pracovat.

Na půdě zlínské univerzity vznikla originální kniha pro děti.Zdroj: se svolením UTB Zlín„Postavení nohou a jejich správné fungování je nesmírně důležité, protože jak stojíme a chodíme, to následně ovlivňuje postavení i fungování celého těla. Nesprávné používání nohou již v dětství, jednostranné zatížení i nevhodná obuv mohou být příčinou celé řady zdravotních problémů v pozdějších letech. Knížka má být návodem a současně prevencí, aby si děti i jejich rodiče uvědomili, že nohy jsou základem našeho těla, pilíře, o které je nutné se dobře starat hned od raného věku,“ popisuje spoluautorka Jana Vašková.

„Děti se hravou formou dozvědí, jak správně stát, jak se správně hýbat, i například jak správně udělat tak zdánlivě jednoduchý pohyb, jako je dřep. Protože ani mnoho dospělých techniku provedení dřepu neovládá, jeho nesprávným prováděním pak přetěžují kolena a záda, což bývá častou příčinou bolestivosti, rozvoje artrózy a různých pohybových obtíží,“ dodává.

Na každé dvoustraně je umístěn QR kód, pod kterým děti společně s rodiči nebo pedagogy najdou animace a praktická videa s cvičením. Podle nich pak mohou společně cvičit. Čtenáři se dozví, jak nohy fungují, jak je správně používat, jak se o ně starat, jak provádět pedikúru, nebo i proč je bosá chůze zdravá, kde a jak chodit naboso, kde už ne a kdy je lepší se obout.

Obuvi je věnována samostatná kapitola, která popisuje, jak má správná bota vypadat a naopak jaká obuv pro nohy vhodná není. „To vše je vyobrazeno na krásných obrázcích. Čtenáře seznamujeme i s riziky nemocí, které mohou nohy postihnout, když je nesprávně používáme, nebo nevhodně obouváme. Důležité je si uvědomit, že každá noha je individuální a nehodí se pro ni každá obuv. Totiž i ta nejlepší bota na nesprávné noze je špatná bota. Abychom si udrželi nohy zdravé, nesmíme zapomínat ani na pravidelný pohyb a cvičení,“ říká Jana Vašková.

Ilustrátorka knihy Eliška Chytková z ateliéru Animované tvorby během vlastního kreativního zpracování měla poměrně volnou ruku, ovšem za přísného dohledu odborníků z oblasti podiatrie. „Po tolika konzultacích jsem si jistá, že nakreslené pozice dětí a přesnost jejich pohybů jsou správné. V rámci testování knihy na dětech v rodině bylo potěšující sledovat jejich zájem rozhýbat se a zkoumat, jak jejich nožky ovlivňují fungování celého těla,“ říká.

„Obuv je s člověkem spojována téměř od prvních krůčků a provází nás celým životem. Je tedy nedílnou součástí každodenního života, a proto je potřeba této oblasti věnovat velikou péči. Nejdůležitějšími faktory z pohledu obouvání jsou funkčnost a komfort, což bezesporu přispívá ke zdravému vývoji chodidel u mladé populace. Knihu Nezapomeň na nohy, její náplň a vyvážený obsah, vnímám z pohledu seznamování a edukace mladé generace s touto problematikou za velice přínosnou. Obsahově vhodně doplňuje a navazuje na aktivity Centra výzkumu obouvání,“ uvádí Tomáš Sáha, ředitel Centra výzkumu obouvání při UTB.

Ilustrovaná kniha vznikla na Ústavu marketingových komunikací a ateliéru Animované tvorby FMK:

1/6 Zdroj: se svolením UTB Zlín Na půdě zlínské univerzity vznikla originální kniha pro děti. 2/6 Zdroj: se svolením UTB Zlín Na půdě zlínské univerzity vznikla originální kniha pro děti. 3/6 Zdroj: se svolením UTB Zlín Na půdě zlínské univerzity vznikla originální kniha pro děti. 4/6 Zdroj: se svolením UTB Zlín Na půdě zlínské univerzity vznikla originální kniha pro děti. 5/6 Zdroj: se svolením UTB Zlín Na půdě zlínské univerzity vznikla originální kniha pro děti. 6/6 Zdroj: se svolením UTB Zlín Na půdě zlínské univerzity vznikla originální kniha pro děti.

Autorům knížky se podařilo najít vydavatelství, se kterým byla následně díky Centru transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podepsána licenční smlouva. Ve vydavatelství Host vyjde kniha 18. května 2023. Kniha byla vytvořena také díky podpoře Technologické agentury České republiky (TAČR).

„Je to přesně ten dobrý příklad, kdy se podaří přenést poznatky do praxe. A to, že se finálně podařilo podepsat licenční smlouvu a knihu vydat, nás velmi těší,“ sdělila Ivana Bartoníková, ředitelka Centra transferu technologií UTB ve Zlíně. „Prototyp knihy je navíc chráněn průmyslovým vzorem,“ dodal Přemysl Strážnický, specialista CTT.

Touto knihou ale zaměření na dětskou nohu nekončí. Následuje desková hra se stejným názvem, která tematicky na knihu navazuje. Jedná se o deskovou hru s kartičkami, kde jsou znázorněny cviky stejně jako v knize. „Některé stejné, některé nové, ta desková hra je opět pro děti předškolního a školního věku. Děti využijí znalosti z knihy, součástí jsou figurky, postavičky, které znají právě z knihy. Hra je doplněná mobilní hrou, kde se opět objeví všechny postavičky z knížky,“ uzavírá mluvčí UTB Petra Svěráková.

Petra Svěráková, mluvčí UTB Zlín