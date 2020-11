Výuku na dálku zahájil také Dům dětí a mládeže Sluníčko v Otrokovicích. S dětmi i rodiči se daří spolupracovat ve většině výtvarných, pohybových, tanečních, jazykových a hudebních kroužcích. Všechny vedoucí velmi těší pozitivní zpětná vazba, za kterou děkují všem dětem i jejich rodičům.

Na Sluníčku v Otrokovicích pracují děti distančně. | Foto: DDM Sluníčko Otrokovice

A jak taková výuka probíhá v praxi? Například v kroužku kytary dostanou děti od vyučujícího novou písničku k vytištění a k tomu návazná výuková videa. Podle nich se písničku zkusí doma naučit, rodiče je pak natočí na video a zašlou zpět vedoucímu. Ten poradí žáčkovi, na co se zaměřit, aby se písnička dařila co nejlépe. Do výuky se zapojila také kapela GAIA, která natočila dětem pro zpestření videa se sadou trampských písní. Děti tak mohou hrát současně, aby si alespoň trochu připadaly jako v kroužku na DDM.