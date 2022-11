Slunečné počasí láká k vycházkám. I v okolí Bojkovic je spousta kouzelných míst

Kromě samotné soutěže a krásných cen byl pro děti i rodiče připraven pestrý zábavný program, jehož součástí byly trampolínky, slackline a skákací boty, agility aktivity s psími kamarády z Kynologického klubu Příluky a ukázky dravců ze Záchranářské stanice Hošťálková. Na závěr všechny promrzlé zúčastněné zahřála úžasná ohnivá show skupiny Prostě cirkus – Rebelky.

Zástupkyně pořadatelů, paní Ivana Scharfová k akci sdělila: „Jsme moc rádi, že jsme mohli 14. ročník Velké zlínské drakiády zrealizovat i letos. Počasí bylo veskrze podzimní, ale nepršelo a vítr pomohl drakům dobře a dlouho létat. Návštěvnost akce byla velmi dobrá. Věříme, že jsme všem zúčastněným připravili hezké odpoledne s fajn zážitky. Chceme poděkovat všem sponzorům a Kulturnímu fondu Statutárního města Zlín za finanční podporu a poskytnutí dárků do soutěže. Ráda bych zdůraznila, že na dnešním odpoledni se podíleli také studenti, kteří se zapojili do projektu „Mladí a aktivní“, jež pořádá Kamarád Nenuda v rámci podpory Erasmus+. Mladí lidé si v něm mohou osahat, jak se tvoří eventy a akce pro rodiny s dětmi od příprav zahrnujících plánování, rozpočtování, řešení finančního krytí, až po samotnou realizaci. Projekt jsme spustili letos v říjnu a toto byla jedna z prvních akcí, na které se mohli podílet. V plánu máme v rámci projektu další akce, například v prosinci nás čeká téma Silent production v multismyslové místnosti Snoezelen. Ještě stále do projektu přijímáme zájemce.“

Pavla Evjáková

