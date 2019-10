Napajedelské volejbalové naděje bodují

Není to tak dávno, co vyrazily starší žačky z Volejbalového klubu Napajedla do Bílovce na kvalifikační turnaj Českého poháru. Sobotu zakončily ve skupině druhým místem, ze kterého postoupily do dalších zápasů o 1-6 místo.

Napajedelské volejbalové naděje bodují. (v bleděmodrých dresech) | Foto: J. Surý