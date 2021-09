A protože v Luhačovicích pramení radost, proto zde panovala příjemná atmosféra a pohoda, která v sobotu 11. září odpoledne ovládla luhačovické Lázeňské náměstí, které navíc ozářilo letní sluníčko.

„Tento víkend se v Luhačovicích pravidelně koná Mezinárodní folklorní festival písní a tancem, jehož součástí bývala i akce „Vesnice roku“. Jelikož už druhým se tato akce nepořádá, připravila Destinační společnost Zlínsko a Luhačovicko regionální přehlídku, která lidem představí jednotlivá města, obce a mikroregiony Zlínského kraje“, uvedla Jarmila Ďurďová, PR manažerka pro oblast cestovního ruchu.

„Chtěli jsme lidem ukázat, jak pestrý je náš region a poradit jim, kam se vydat za zajímavými památkami a architekturou, kde ochutnat lokální dobroty nebo kam si udělat výlet s dětmi, "přiblížila Jana Pastyříková, manažerka destinační společnosti Zlínsko a Luhačovicko, která byla spoluorganizátorem akce.

Podle Jarmily Ďurďové tak letošní přehlídka úspěšně navázala na loňský ročník akce „Naše obec, naše radost“. „Myslím, že se to i letos povedlo, navíc nám přálo krásné počasí. Kromě toho si tady mohli lidé užít velmi zajímavý a neobvyklý kulturní program, který jsme se snažili uchopit v jiném žánru, než je tradiční folklorní. Chtěli jsme tak oslovit i jinou kategorii lidí,“ vysvětlila Jarmila Ďurďová.

„Všechny nás dohromady spojuje jak radost, tak také to, že dokážeme lidem nabídnout jak originální kulinářské speciality, tak i krásná hudební vystoupení. Máme v našich městech a obcích šikovné lidi, kteří ovládají řemesla a rukodělné práce, a naše spolky umí nabídnout skvělé a originální kulturní představení. Máme zkrátka radost z toho, co umíme. Spojuje nás také ochota ke vzájemné spolupráci a když je potřeba, tak i pomoc. A to vše bylo na naší společné akci Naše obec, naše radost vidět,“ komentoval starosta Luhačovic Marian Ležák.

Jeho slova potvrdili i další starostové, kteří na Lázeňském náměstí v rámci akce nemohli chybět.

„Starostové v celém zlínském okrese společně dobře vycházejí, mají přátelské vztahy a vzájemně si vypomáhají. Nesoupeříme spolu, ale spolupracujeme. Předáváme si zkušenosti, i třeba produkty,“ usmála se starostka Neubuze Renata Zábojníková. „A když se nám něco nelíbí, tak si to řekneme, spravíme to a hotovo. To je na Valašsku všude, když se dva chlapi pohádají, tak si dají do zubů a pak je zase vše dobré,“ doplnil s úsměvem starosta Kašavy Petr Černoch.

A všechno dobré popřál všem účastníkům akce i starosta Bojkovic Petr Viceník. „Celá akce byla velmi dobře zorganizovaná a fungovalo to. Myslím, že se sobotní den v Luhačovicích vydařil, jen škoda, že jsem nemohl kvůli pracovním povinnostem zůstat déle,“ komentoval akci starosta Bojkovic.

Spokojen s akcí byl i hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Podle jeho slov sobotní událost Naše obec, naše radost, byla moc pěkná akce. „Mezi lidmi je velký zájem o cyklostezky, ty musíme v našem kraji dále rozvíjet. Nejen jako hejtman, ale i jako předseda komise pro cestovní ruch při Asociaci krajů ČR mám radost z toho, jak umíme nabídnout náš kraj,“ připomněl hejtman.

Současně uvedl, že si váží snahy a spolupráce obcí, mikroregionů a místních podnikatelů, kteří náš kraj dělají atraktivní.

„Jak potvrzují čísla návštěvnosti, Zlínský kraj je vyhledávaným turistickým cílem. Za ubytováním sem v létě zamířilo více turistů než například do jižních Čech nebo třeba na jižní Moravu. Jsem rad, ze jsme se v kraji nezalekli složité, pandemií ovlivněné situace, ale nabídli jsme kvalitní služby a dokázali sem turisty nalákat,“ doplnil Radim Holiš.

Veronika Vavrysová