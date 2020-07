Ještěže se mě týkala ta první část úkolu. Pánev poznám, ale na spiralizér jsem se pro jistotu zeptala strejdy Gůgla. Na tohle vaření jsem se začala těšit. Díky speciálnímu struhadlu to zelenině na talíři bude doslova slušet.

Do (ne)vaření jsme se pustili za nevšedních podmínek. Vzhledem k obsazenosti domečku na Tyršově nábřeží, vznikla tentokrát provizorní kuchyňka v podkroví, kde se vzduch ani nehnul. Takže jakmile jsme rozpálili pánve, bylo to chvílemi vařeníčko za trest. K dokreslení celé atmosféry se nesl z přízemí zvuk bubnů. A my jsme strouhali, krájeli, restovali, fotili a ochutnávali.

Nejdříve jsme malým kuchtíkům představili sladkou bramboru neboli batátu. Díky spiralizéru jsme z této původem tropické zeleniny vytvořili hromadu krásně oranžových nekonečných špaget. Na pánvi jsme čarovali s cibulí, anglickou slaninou, vejci a poctivým parmezánem.

Druhému receptu kralovala u dětí ne vždy oblíbená cuketa. Pomocí správného nástavce brzy zaplnily mísu perfektní cuketové kroužky. Z těch jsme společně s cibulí a rajčatovým pestem udělali výborný salát. Oba hotové pokrmy se krásně doplňovaly vzhledově a hlavně chuťově. Video s kompletními recepty a návodem naleznete na našich webových stránkách.

Milí kuchtíci, my samozřejmě víme, že spiralizér není součástí všech vašich domácností. Naše recepty vždy můžete přizpůsobit podmínkám své kuchyně. Vaření s Mariánem berte jako inspiraci k zábavě, novým zkušenostem a společně strávenému času s rodinou či kamarády. Protože to je nejvíc.

Děkujeme, že jste s námi.

Marcela Obručová, DDM Astra ve Zlíně