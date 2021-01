Do školy ve Fryštáku se vrátily nejmenší děti. Jak se těšily?

Čtenář reportér





Už několik dní jsou zpátky ve školních lavicích nejmenší školáčci. Jak se jim daří? Na to jsem se zašel podívat do 1.A k paní učitelce Elišce Gálíkové. Měli zrovna český jazyk - čtení a učili se písmenko K. První hodinu si povídali o prevenci před nemocí Covid a byla překvapena, jak dobře jsou děti vybaveny informacemi (mytí rukou, roušky, minimální osobní kontakt, gely v aktovkách a podobně). A jestli se děti do školy těšily? Volaly, že ano. Hlavně prý na kamarády, paní učitelku, hraní a tvoření ve školní družině.

Děti z 1.A ZŠ Fryšták si návrat do školních lavic užívají. | Foto: Libor Sovadina